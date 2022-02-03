Після розмови з поліцією чоловік зізнався у крадіжці коштів іншого пацієнта

Мешканець Старокостянтинова перед випискою з місцевої лікарні обікрав сусіда по палаті. Інцидент стався ще 26 січня, втім, стало відомо про нього лише 3 лютого, коли поліція заявила про оголошену підозру 51-річному чоловіку. Як виявилося, усі кошти пацієнт витратив на застілля з друзями.

Як повідомила прес-служба Нацполіції Хмельниччини, крадіжка коштів у травматологічному відділенні Старокостянтинівської лікарні сталася ввечері 26 січня. «Близько 17:00 перед випискою 51-річний місцевий житель, скориставшись відсутністю сторонніх, викрав з гаманця, який був у кишені куртки 38-річного потерпілого, 900 гривень. Після отримання заяви поліцейські опитали медичний персонал та сусідів по палаті. Всі вказували, що до крадіжки швидше за все причетний чоловік, якого саме виписали», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейським вдалося встановити знайомих підозрюваного, після розмов із ними версія про крадіжку отримала додаткове підтвердження – опитані підтвердили, що 51-річний чоловік їх пригощав алкоголем і в нього якраз було 900 гривень на розрахунок.

Уже під час спілкування із поліцейськими сам підозрюваний зізнався у вчинені крадіжки. Йому вручили підозру за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка), відтак 51-річному чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.