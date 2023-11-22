Полум'я охопило будинок в селі Перевісся вночі 22 листопада

На Волині у згорілому будинку рятувальники виявили тіло загиблого 54-річного чоловіка. Що саме стало причиною виникнення пожежі, встановлюють спеціалісти.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Перевісся Ковельського району надійшло близько 03:15 у середу, 22 листопада.

«На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Миляновичі та Луків. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку та на гасіння пожежі подали два водяні стволи», – йдеться у повідомленні.

У будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1969 року народження. Зокрема, він перебував в одній з кімнат, яка була вщент пошкоджена вогнем.

Що стало причиною виникнення пожежі, наразі невідомо, це встановлюють спеціалісти.