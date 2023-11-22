54-річного мешканця Волині знайшли мертвим у згорілому будинку
Тіло чоловіка перебувало у кімнаті, яка була вщент пошкоджена полум'ям
На Волині у згорілому будинку рятувальники виявили тіло загиблого 54-річного чоловіка. Що саме стало причиною виникнення пожежі, встановлюють спеціалісти.
Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Перевісся Ковельського району надійшло близько 03:15 у середу, 22 листопада.
«На місце виклику направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Миляновичі та Луків. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку та на гасіння пожежі подали два водяні стволи», – йдеться у повідомленні.
У будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1969 року народження. Зокрема, він перебував в одній з кімнат, яка була вщент пошкоджена вогнем.
Що стало причиною виникнення пожежі, наразі невідомо, це встановлюють спеціалісти.