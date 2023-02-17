Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць деблокували водія з автомобіля та передали медикам

На трасі неподалік Золочева трапилось зіткнення двох вантажівок. Рятувальникам довелось деблоковувати одного з водіїв. 55-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія трапилась 16 лютого близько 17:30 біля села Зарваниця у Золочівському районі Львівщини. Відбулось зіткнення вантажівки КамАЗ та вантажівки Freightliner. Унаслідок аварії водія вантажного автомобіля КамАЗ, чоловіка 1967 року народження, затиснуло деформованими конструкціями авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць деблокували потерпілого з автомобіля та передали медикам, які госпіталізували чоловіка із травмою правої нижньої кінцівки у Золочівську центральну районну лікарню.

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