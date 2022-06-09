Через жарку погоду на Львівщині активізувалися змії

У середу, 8 червня, на Турківщині від укусу змії постраждала 59-річна мешканка Дрогобича. Її госпіталізували в реанімаційне відділення.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився увечері близько 22:00. 59-річну жительку Дрогобича госпіталізували в Турківську міську лікарню після укусу змії в ногу. Наразі жінка перебуває в реанімації.

Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо побачили змію поряд із собою радять не панікувати, не наближатись до неї і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.