59-річного мешканця Івано-Франківської області викрили на незаконному вирощуванні і зберіганні конопель, вартість яких слідство оцінює у 2 млн грн.

Як повідомила у п’ятницю, 6 січня, прес-служба Івано-Франківської окружної прокуратури,59-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у незаконному виготовленні і зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, а також незаконному посіві та вирощуванні коноплі (ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України).

За даними слідства, прикарпатець весною 2022 року вирощував нарковмісні рослини коноплі на дамбі річки Дністер в Івано-Франківському районі.

«Він посіяв та доглядав за ними, а потім зібрав, висушив та зберігав для збуту. В ході обшуків 4 січня 2023 року за місцем його проживання виявлено та вилучено понад 13 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу, а також понад 20 кг насіння коноплі», – повідомили у прокуратурі. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» – понад 2 млн грн.

До суду скеровано клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.