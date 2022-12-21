Крім того, буковинця звинуватили у крадіжці техніки від односельчанки

Мешканця села Ванчиківці Чернівецького району засудили до шести років позбавлення волі за зберігання вдома 50 кг канабісу та крадіжку техніки від односельчанки. Під час суду чоловік повністю визнав свою вину.

Про вирок буковинцю у середу, 21 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, 48-річний мешканець села Ванчиківці Чернівецького району незаконно зберігав у себе у будинку канабіс. Під час обшуків на горищі поліція виявила 50 кг канабісу.

«Прокурором доведено, що 48-річний житель села Ванчиківці Чернівецького району незаконно зберігав за місцем свого проживання канабіс.​ Під час санкціонованого обшуку на горищі його будинку правоохоронці виявили та вилучили понад 50 кг кілограмів подрібнених рослин конопель.Крім того, встановлено, що громадянин викрав у односельчанки кухонну техніку та приладдя на понад 4 тис. грн. Свою вину чоловік визнав повністю», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав буковинця винним у незаконному зберіганні наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також викраденні чужого майна (ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 185 ККУ). За скоєне чоловікові призначили шість років позбавлення волі.