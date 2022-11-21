За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до 8 років позбавлення волі

Чернівецька поліція затримала 28-річного місцевого мешканця, якого звинувачують в облаштуванні нарколабораторії для виготовлення амфетаміну і фенілнітропропену. Загалом у лабораторії виявили понад 50 кг речовин для виробництва наркотиків на суму 800 тис. грн. Загальна вартість наркотиків та обладнання становить 2,5 млн грн. За скоєне чернівчанину загрожує до 8 років ув’язнення. У поліції додають, що затриманий вже був неодноразово судимий, проте не уточнюють, за що саме.

Як у понеділок, 21 листопада повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 28-річний чернівчанин залучив до діяльності нарколабораторії ще трьох місцевих мешканців. «У їхні задачі входило виготовлення, фасування та подальший збут амфетаміну і прекурсору фенілнітропропен. Реалізовувався наркотик тільки перевіреним особам, які були у колі постійних клієнтів. Такий підхід дозволяв фігурантам уникати розповсюдження інформації про їхню діяльність. До числа клієнтів входили й утриманці з місць обмеження волі», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели шість обшуків та вилучили 3 кілограми прекурсору фенілнітропропен, 300 г амфетаміну, 50 кг і 184 л інших прекурсорів. Вартість речовин за цінами «чорного» ринку становить 800 тис. грн. Також поліція вилучила обладнання для фасування наркотиків, електронні носії інформації та чотири автомобілі.

28-річний організатор нарколабораторії нараз перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство щодо інших фігурантів справи наразі триває.