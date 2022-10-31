У суді киянин сказав, що не хотів продавати, а привіз їх з Києва на Закарпаття для себе

29-річному перевізнику наркотиків з Києва присудили дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мешканця Києва затримали у березні 2022 року, у його Toyota Land Cruiser виявили розфасований кокаїн, канабіс та метамфетамін на 1 млн грн, а також пістолет з набоями без жодних документів. У суді киянин лише частково визнав свою вину та пояснив, що дійсно привіз наркотики на Закарпаття, проте не для продажу, а для власних потреб.

Про вирок 29-річному киянину повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 31 жовтня. За даними правоохоронців, при затриманні в автомобілі мешканця Києва виявили понад 170 грамів кокаїну, а також канабіс і метамфетамін, а також пакетики із псевдоефедрином. Експертиза підтвердила, що знайдені речовини дійсно є наркотиками.

У суді чоловік лише частково визнав свою вину та розповів, що партію наркотиків і прекурсорів тримав у себе вдома в Києві, а на Закарпаття привіз після 24 лютого. Киянин стверджував, що не мав наміру продавати наркотики, а зберігав їх для власних потреб.

Відтак суд визнав 29-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання наркотиків з метою збуту; незаконне поводження зі зброєю) та призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Обвинувачений має право оскаржити вирок в апеляційному суді.