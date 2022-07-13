За зберігання наркотиків і зброї 29-річному киянину загрожує 12 років тюрми

29-річного водія Toyota Land Cruiser арештували за перевезення кокаїну на понад 1 млн грн. Машину мешканця Києва зупинили у Мукачівському районі ще у березні 2022 року. В салоні поліцейські виявили розфасований у пакетики кокаїн і зброї. Зараз чоловікові оголошено про підозру в зберіганні та торгівлі наркотиками в особливо великих розмірах. За скоєне киянину загрожує до 12 років ув’язнення.

Про арешт мешканця Києва у середу, 13 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, 29-річного водія з Києва зупинили правоохоронці під час патрулювання у Мукачівському районі. У салоні його Toyota Land Cruiser виявили пакетики із кокаїном, канабісом і псевдоефедрином. При собі водій також мав вогнепальну зброю із набоями.

«В автомобілі виявили кілька десятків пакетиків із уже розфасованим кокаїном, загальна маса якого склала 170 г. Крім того, підозрюваний зберігав там згортки з канабісом і псевдоефедрин – прекурсор, який використовують для виготовлення наркотиків. При собі у киянина виявили і вогнепальну зброю з патронами до неї, які чоловік зберігав без дозволу», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що експертиза підтвердила, що вилучені речовини є наркотиками. Вартість партії кокаїну, яку вилучили у мешканця Києва, на чорному ринку оцінюють у понад 1 млн грн.

29-річному киянину оголосили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і прекурсорів в особливо великих розмірах, а також у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.