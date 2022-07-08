Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків та психотропів на 25 млн грн

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотиків та психотропних речовин. Бізнес організували четверо осіб – мешканці Київщини та Одеси. Також вони залучили до незаконної діяльності ще сімох учасників із Київщини та Житомирщини. Щомісячний прибуток становив понад 5 млн грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили «товару» на 25 млн грн.

За інформацією Офісу Генпрокурора, на території країни діяло злочинне угруповання, до складу якого входило 11 чоловік. Наркобізнес організували четверо громадян із Київщини та Одеси.

«Вони створили Telegram-канали, де пропонували різні види наркотиків і психотропів: метадон, амфетамін, «Альфа-PVP», екстазі, «LSD», мефедрон, канабіс, псилоцибінові гриби, а також цукерки та шоколад із вмістом психотропних речовин. Їхня клієнтська база налічувала майже півтори тисячі осіб. Все це замовники могли придбати, оплативши за «товар» криптовалютою, та отримати через поштові відправлення», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Фото Офісу Генпрокурора

До своєї діяльності організатори залучили ще сімох громадян із Київщини та Житомирщини. Один з учасників угруповання володів знаннями синтезу хімічних сполук. Він обладнав за місцем свого проживання нарколабораторію, потужності якої дозволяли щомісяця виготовляти до 30 кг амфетаміну та «Альфа-PVP». Решта займалися фасуванням та збутом наркотиків. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 5 млн грн прибутку.

Під час обшуків на території Одеської, Житомирської та Київської областей вилучено 10 кг амфетаміну, 60 л «Альфа-PVP» у рідкому стані, 300 пігулок «екстазі», псилоцибінові гриби, метадон, канабіс, мефедрон, а також шоколад та цукерки з вмістом психотропних речовин. Крім того, вилучено різні прекурсори, лабораторне обладнання, фасувальні матеріали, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин – понад 25 млн грн.

Чотирьом учасникам угруповання вже повідомили про підозру.