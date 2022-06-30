Дев'ять фігурантів справи уже перебувають у СІЗО, їм загрожує до 12 років тюрми

Поліція затримала групу наркоторговців, які щомісяця заробляли понад 2,5 млн грн на продажі амфетаміну, канабісу і наркотичних пігулок. До злочинів причетні 11 мешканців Чернівців, якими керував 47-річний організатор. За даними правоохоронців, фігуранти справи також мали власну лабораторію, де виробляли наркотики. Наразі усім причетним до торгівлі наркотиками загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Як у четвер, 30 червня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, група наркоторговців діяла на території Чернівецького району. Фігуранти продавали амфетамін, канабіс і пігулки «Subutex». Група реалізовувала товару на 2,5 млн грн щомісяця.

«До складу групи входило одинадцять місцевих мешканців віком від 27-ми до 57-ми років. Зорганізувавшись у стійку ієрархічну злочинну групу, вони узгодили єдиний план діяльності. Кожен із фігурантів відповідав за свій напрямок: виготовлення заборонених речовин, постачання прекурсорів, фасування, транспортування та збут. Контроль за діяльністю фігурантів та розподіл коштів здійснювали троє членів групи, серед яких 47-річний організатор», – йдеться у повідомленні поліції.

Крім того, група мала власну нарколабораторію, яку обладнали за вдома в одного із фігурантів. Потужності лабораторії дозволяли щомісяця виготовляти близько 5 кг амфетаміну. Крім цього, дилери щомісяця продавали своїм клієнтам близько 5 кг канабісу та понад 2 тис. пігулок «Subutex» на понад 2,5 млн грн.

Правоохоронці одночасно провели 24 обшуки за місцем проживання учасників групи та в їх автомобілях. Поліція вилучила амфетамін, пігулки «Subutex», «MDMA», «Метадон», «Тарен», шишки канабісу, прекурсори, лабораторне обладнання, електронні ваги, «чорнові» записи та гранату Ф-1 з запалом. Також вилучено чотири автомобілі фігурантів і гроші в національній та іноземній валюті. Орієнтована вартість вилучених наркотиків - близько 400 тис. грн.

Організатора та ще вісьмох наркоторговців поліція затримала, їм вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.