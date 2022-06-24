Під час затримання у закладчика виявили брошури про шкоду наркотиків і алкоголю

Закладчика PVP із Хмельницького, якого затримали з книжками про шкоду наркотиків, засудили до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, хлопець розповсюджував стіки з PVP на території міста, на оптові закупки їздив до Києва, вдома фасував наркотики і продавав через Telegram.

Про вирок 21-річному закладчику стало відомо у п’ятницю, 24 червня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельницької області. Затримання продавця наркотиків відбулося у березні 2022 року.

Поліція у тоді ще 20-річного хмельничанина вилучила 20 стіків з важким синтетичним наркотиком PVP, пластикову місткість із ще не розфасованим PVP вагою 90 г, пакет з порожніми стіками для фасування, електронні ваги та мобільний телефон. Крім того, у хлопця при собі були брошури про шкоду наркотиків, куріння та алкоголю.

За даними поліції, закладчик наркотиків їздив на закупки оптових партій у Київ, у Хмельницькому фасував PVP у стіки та продавав через Telegram.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 21-річного хлопця винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України) та засудив його до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.