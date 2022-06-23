За торгівлю наркотиками та психотропами 36-річному чоловікові загрожує 12 років ув'язнення

У Львові правоохоронці спіймати 36-річного закладчика, який торгував психотропами та наркотиками в особливо великих розмірах. Затриманому – мешканцеві Донецької області, загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у четвер, 23 червня.

За даними слідства, 36-річний чоловік торгував у Львові важкими наркотиками – кокаїном, метадоном та канабісом. Зловмисник робив закладки з наркотиками у різних частинах міста, а сам проживав у Франківському районі, де його і затримали.

«Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника наркотичні засоби – канабіс, кокаїн, метадон, а також психотропні речовини – LSD, МДМА, PVP, метамфетамін та амфетамін», – йдется у повідомленні поліції.

Як повідомила прокуратура, за цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотичних та психотропних засобів становить близько 1 млн грн.

Зараз 36-річний наркоторговець перебуває у СІЗО. Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. За торгівлю наркотиками 36-річному злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.