Львівська поліція знайшла у 36-річного закладчика важкі наркотики на 1 млн грн
Справу вже передали до суду, чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення
У Львові правоохоронці спіймати 36-річного закладчика, який торгував психотропами та наркотиками в особливо великих розмірах. Затриманому – мешканцеві Донецької області, загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у четвер, 23 червня.
За даними слідства, 36-річний чоловік торгував у Львові важкими наркотиками – кокаїном, метадоном та канабісом. Зловмисник робив закладки з наркотиками у різних частинах міста, а сам проживав у Франківському районі, де його і затримали.
«Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника наркотичні засоби – канабіс, кокаїн, метадон, а також психотропні речовини – LSD, МДМА, PVP, метамфетамін та амфетамін», – йдется у повідомленні поліції.
Як повідомила прокуратура, за цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотичних та психотропних засобів становить близько 1 млн грн.
Зараз 36-річний наркоторговець перебуває у СІЗО. Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. За торгівлю наркотиками 36-річному злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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