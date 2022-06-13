У юнака вилучили п'ять пакунтів за галюциногенними грибами, які він начебто зберігав лише для власного вживання

На Хмельниччині поліція випадково викрила 21-річного юнака, який мав у рюкзаку п'ять пакунків з галюциногенними грибами. Правоохоронцям він пояснив, що зберігає наркотики лише для власного вживання. Чи продавав він заборонені речовини, встановлять під час розслідування.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, юнака виявили ще в п'ятницю, 10 червня, близько 16:00. На трасі в напрямку «Старокостянтинів–Немиренці» співробітники кримінальної поліції під час патрулювання зупинили місцевого жителя, який поводився підозріло.

«На запитання поліцейських про те, чи має при собі наркотичні чи інші заборонені в обігу законом речі, він зізнався, що має галюциногенні гриби. Під час проведення подальших слідчих дій чоловік добровільно видав працівникам поліції, які прибули на місце події, п'ять пакунків з речовиною, ззовні схожою на гриби, а також спресовані брикети, які, ймовірно, містять псилоцибінову речовину», – йдеться у повідомленні.

Також він пояснив, що зберігав їх тільки задля власного споживання. Пакунки з наркотиками поліція вилучила для проведення експертиз.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту). Юнаку загрожує від 17 до 51 тис. грн штрафу.