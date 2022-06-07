Двом фігурантам справи вже оголосили про підозру

Поліція викрила чотирьох осіб, які займалися виготовленням і продажем амфетаміну та канабісу у Хмельницькому. Учасники банди розподіляли між собою обов’язки: хтось виготовляв наркотики і прекурсори, а хтось – займався розповсюдженням замовлень серед наркозалежних мешканців міста. Правоохоронці вже провели 15 обшуків у фігурантів справи, наразі про підозру повідомили тільки двом чоловікам, питання щодо інших двох – вирішується.

Як у вівторок, 7 червня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, правоохоронці затримали групу осіб, серед яких є і раніше судимі за наркозлочини. Відомо, що група діяла на території міста і Хмельницького району. Одні з членів групи займались виготовленням наркотиків та прекурсорів, інші – розповсюджували наркотики серед наркозалежних.

«У ході слідчих дій правоохоронці одночасно провели у фігурантів 15 санкціонованих обшуків, у результаті яких вилучили канабіс, амфетамін, прекурсори, банківські картки, кошти, отримані злочинним шляхом та фасувальний матеріал. Працівники поліції зафіксували низку фактів збуту ними різних наркотичних речовин», – йдеться у повідомленні поліції.

Двох фігурантів справи затримали у понеділок, 6 червня, після чергового продажу наркотиків. Обом чоловікам вже оголосили їм про підозру. Відносно ще двох осіб процесуальне рішення буде прийняте після отримання результатів криміналістичної експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). Тривають слідчі дії.