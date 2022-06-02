Суд визнав 23-річного мешканця Хмельницького винним у зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. За даними слідства, хлопець у незаконно придбав та зберігав канабіс, амфетамін та PVP в особливо великих розмірах. У попередній інстанції суд призначив 23-річному хмельничанину іспитовий термін, прокуратура оскаржила вирок і зараз обвинувачений отримав реальне покарання у п’ять років позбавлення волі.

Про вирок 23-річному мешканцю Хмельницького повідомила прес-служба прокуратури області у четвер, 2 червня. Як інформують правоохоронці, фігурант справи двічі незаконно придбав та зберігав канабіс, психотропну речовину PVP, а також амфетамін в особливо великих розмірах без мети збуту.

«Вироком суду першої інстанції обвинуваченому призначили п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном. Прокуратура вважала таке покарання надто м’яким та оскаржила вирок», – йдеться у повідомленні.

Наразі 23-річного мешканця Хмельницького суд визнав винним за ч. 3 ст. 309 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин без мети збуту, в особливо великих розмірах) та засудив до п’яти років ув’язнення.