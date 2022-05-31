З квартири поліція вилучила психотропні засоби та пристрої для їхнього вживання

У Тернополі на Сонячному масиві поліція викрила наркопритон. Помешкання, де наркозалежні вживали заборонені речовини, належить трьом братам. Усі вони також вживають наркотики і вже мають судимості. За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Про викриття наркопритону на вулиці Богдана Лепкого в Тернополі стало відомо у вівторок, 31 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Відомо, що на власників квартири неодноразово надходили скарги у поліцію. Люди скаржилися на постійний неприємний запах, чужих підозрілих людей у під'їзді та біля будинку, а також на антисанітарію.

Як встановили слідчі, помешкання належить трьом братам, яким по 19, 30 та 34 роки. Усі вони наркозалежні.

«Шукали те, що продають: інтернетівські закладки. Однієї закладки вистачає десь на тиждень. Середня доза вартує гривень 500. Гроші заробляю, бо працюю: неофіційно підпрацьовую на будові, або що де підвернеться», – розповів поліції господар квартири.

Брати неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками та майнові злочини. На зауваження сусідів вони не реагували, в навпаки, погрожували людям бійцівською собакою.

«У помешканні братів оперативники провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили заборонені психотропні речовини та прилади для їх вживання й виготовлення», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 317 ККУ (організація місць для вживання наркотичних засобів). Санкція статті передбачає ув'язнення від чотирьох до восьми років.