Коноплі поліція вилучила для проведення експертизи

У Тернополі поліцейські випадково викрили чоловіка з пакетом конопель. Про те, що у його сумці заборонені речовини, він розповів сам, як тільки до нього підійшли патрульні. Також чоловік запевнив, що зберігає їх лише для власного використання. Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження, а пакет конопель вилучили на експертизу.

Про інцидент стало відомо в понеділок, 30 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначається, що чоловіка викрив піший наряд поліції під час патрулювання в одному з дворів на вулиці Миру в Тернополі.

«При собі він мав рюкзак та сумку. Як тільки патрульні до нього підійшли, 27-річний чоловік зізнався, що має при собі заборонені речовини. З рюкзака невідомий дістав поліетиленовий пакет, всередині якого була речовина рослинного походження, схожа на коноплю. При поверхневому огляді у чоловіка виявили ще й паперовий згорток з подрібненою речовиною», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчих. Чоловік не зізнався, звідки він взяв коноплі, однак запевнив, що наркотик був призначений не для продажу, а лише для власного користування. Рослину вилучили та направили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ(незаконне перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту). Мінімально санкція статті передбачає штраф до 1,7 тис. грн.