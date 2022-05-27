Чоловіка затримали на виході з поштового відділення

В Івано-Франківську поліція затримала 29-річного місцевого мешканця, який отримав на пошті посилку, напаковану наркотиком PVP на 50 тис. грн. Чоловіка затримали після виходу з відділення пошти, йому загрожує обмеження волі до п’яти років.

Як у п’ятницю, 27 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, правоохоронці затримали 29-річного мешканця Франківська, коли той виходив з поштового відділення з посилкою з психотропними речовинами.

«Під час огляду посилки оперативники виявили пакет із вмістом кристалічної речовини схожою на психотропну речовину – PVP. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 50 000 гривень. Заборонені речовини направлено на проведення експертизи», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За скоєне 29-річному мешканцю Івано-Франківська загрожує до п’яти років обмеження волі. Поліція встановлює інших осіб, причетних до торгівлі наркотиками.