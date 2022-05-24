Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до торгівлі наркотиками

У мешканця села Молодія Чернівецької області поліція знайшла 5 кг канабісу і шишок конопель, розфасованих по пластмасових відрах. Всі наркотики у чоловіка вилучили та передали на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки у буковинця наркотики.

Як у вівторок, 24 травня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, під час обшуків у помешканні 46-річного чоловіка у селі Молодія правоохоронці виявили та вилучили кілька пластикових відер, напакованих канабісом та шишками коноплі. Судячи з оприлюднених фото, у буковинця вилучили десять відер з наркотиками, у трьох з яких зберігався канабіс.

«Під час слідчих дій правоохоронці виявили пластикові відра з наркотичними засобами – канабісом і шишками конопель. Наразі правоохоронці направили вилучені речовини для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», – йдеться у повідомлені поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне проваджена за ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Усі вилучені наркотики направили на експертизу. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину, причетних осіб і визначають походження наркотиків.