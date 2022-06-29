31-річний чоловік торгував наркотиками на території Львівщини

Поліцейські затримали 31-річного мешканця Рави-Руської під час реалізації наркотиків. Вартість вилучених в нього наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 300 тис. грн.

У поліції Львівщини розповіли, що наркоторговця затримали 28 червня в одному з сіл Львівського району під час реалізації канабісу.

У затриманого 31-річного мешканця міста Рава-Руська поліцейські вилучили два поліетиленові пакети та готових до реалізації 16 паперових згортків з канабісом, електронні ваги, мобільний телефон, гроші, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази. Усе скерували на експертне дослідження.

У затриманого вилучили готові до реалізації пакетики з наркотиками

За даними поліції, затриманий причетний до збуту наркотичних речовин на території Львівської області. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років.