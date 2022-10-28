У Дніпрі виявили нарколабораторію з щомісячним оборотом у 10 млн грн
Лабораторію з виготовлення матамфітаміну облаштували у човновій станції
Працівники ДБР спільно з СБУ та ДВБ Нацполіції викрили у Дніпрі ще одну організовану групу, яка у промислових масштабах виготовляла та продавала метамфетамін. Злочинну діяльність прикривали кілька правоохоронців, а очолював її місцевий житель. Він розробив чітку структуру та ієрархію угруповання, канали постачання, вироблення та збуту наркотиків. За попередніми оцінками, за місяць лабораторія виготовляла наркотичні засоби загальною вартістю у 10 млн грн.
«Складові для виготовлення метамфетаміну завозили в Україну з однієї з арабських країн дві жінки-учасниці угруповання. Вони ховали речовини для виготовлення наркотиків у своєму багажі», – повідомили в Державному бюро розслідування.
Лабораторію для виготовлення наркотичних засобів вони облаштували у місцевій човновій станції. Готові наркотичні речовини учасники групу розповсюджували через так звані закладки у місті та населених пунктах регіону.
В ДБР повідомили, що під час спецоперації правоохоронці провели близько 50 обшуків, під час яких вилучили:
- прилади для виготовлення наркотиків;
- пакети з наркотичними речовинами;
- майже 700 тис. грн готівкою;
- банківські картки;
- пістолети та гранати.
Сімом учасникам групи, у тому числі організатору та двом правоохоронцям, повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (ст. 255, 307 та 307 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Відео ДБР