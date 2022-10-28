За місяць у лабораторії виготовляли наркотики на загальну вартість 10 млн грн

Працівники ДБР спільно з СБУ та ДВБ Нацполіції викрили у Дніпрі ще одну організовану групу, яка у промислових масштабах виготовляла та продавала метамфетамін. Злочинну діяльність прикривали кілька правоохоронців, а очолював її місцевий житель. Він розробив чітку структуру та ієрархію угруповання, канали постачання, вироблення та збуту наркотиків. За попередніми оцінками, за місяць лабораторія виготовляла наркотичні засоби загальною вартістю у 10 млн грн.

«Складові для виготовлення метамфетаміну завозили в Україну з однієї з арабських країн дві жінки-учасниці угруповання. Вони ховали речовини для виготовлення наркотиків у своєму багажі», – повідомили в Державному бюро розслідування.

Лабораторію для виготовлення наркотичних засобів вони облаштували у місцевій човновій станції. Готові наркотичні речовини учасники групу розповсюджували через так звані закладки у місті та населених пунктах регіону.

В ДБР повідомили, що під час спецоперації правоохоронці провели близько 50 обшуків, під час яких вилучили:

прилади для виготовлення наркотиків;

пакети з наркотичними речовинами;

майже 700 тис. грн готівкою;

банківські картки;

пістолети та гранати.

Сімом учасникам групи, у тому числі організатору та двом правоохоронцям, повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (ст. 255, 307 та 307 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Відео ДБР