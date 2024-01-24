Volkswagen Golf, з яким зіткнулась вантажівка

На Хмельниччині сталась аварія, внаслідок якої загинула 5-річна дівчинка. Вона перебувала у автомобілі Volkswagen Golf, у який в’їхала вантажівка.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталася сьогодні, 24 січня, близько 12:30 години в селі Міцівці Кам’янець-Подільського району.

«22-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою Mercedes-Benz, допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 37-річного жителя села Стріхівці Солобковецької тергромади. У результаті ДТП 5-річна дочка водія Volkswagen Golf загинула на місці», – повідомляють правоохоронці.

37-річна дружина водія також травмувалась, її госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Водія вантажівки затримали.