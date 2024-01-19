Судячи з оперативних фото правоохоронців, наїзд трапився на пішохідному переході

Ввечері 18 січня у Камʼянці-Подільському 75-річна жінка потрапила у реанімацію через наїзд легкового авто. Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 18 січня близько 17:20 на вул. Привокзальній. 44-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Zafira, збив 75-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу. Судячи з оперативних фото правоохоронців, наїзд трапився на пішохідному переході.

Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Камʼянець-Подільської міської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) ККУ. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.