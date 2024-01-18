Аварія сталась неподалік села Кудринці, що біля Хмельницького

У Хмельницькому судили 40-річного водія Daewoo Lanos за спричинення ДТП, в якій загинули троє людей. Всі загиблі були родичками чоловіка. Сам водій також тяжко травмувався і отримав важку черепно-мозкову травму, наразі він потребує реабілітації. Суд взяв це до уваги і призначив йому три роки умовного покарання.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, аварію чоловік вчинив 20 лютого 2023-го року неподалік села Кудринці. На заокругленій частині дороги він не зменшив швидкість (вона становила орієнтовно 90 км/год) та втратив контроль над автомобілем. Легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Scenic, а тоді в’їхав у вантажівку, що також рухалась цією смугою. Внаслідок ДТП загинула 63-річна матір водія, а також 28-річна дружина і п’ятирічна донька його двоюрідного брата.

На судовому засіданні, яке відбулося 16 січня, чоловік повністю визнав провину. Але пояснив, що обставин ДТП не пам’ятає, бо отримав важку черепно-мозкову травму і прийшов до тями вже в лікарні. Наразі чоловік потребує реабілітації та стороннього догляду.

«Суд враховує позицію потерпілих, які вказали, що продовжують підтримувати з [обвинуваченим] близькі родинні відносини, позитивно його характеризують, з розумінням ставляться до події, пробачили його, не мають ніяких до нього претензій та просять суд не призначати йому покарання, пов’язане з ізоляцією від суспільства», – йдеться у вироку.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб) та призначив йому три роки іспитового терміну. Також йому на три роки заборонили сідати за кермо. Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.