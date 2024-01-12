Вантажівка DAF, яка збила 47-річного пішохода

Неподалік Костополя на Рівненщині внаслідок наїзду вантажіки важко постраждав 47-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 17:30 у четвер, 11 січня, на автодорозі між населеними пунктами Іваничі та Садки (орієнтовно за 8 км від Костополя).

«Водій автомобіля DAF, 51-річний житель Рівненського району, допустив наїзд на чоловіка, який із велосипедом у руках йшов узбіччям. Вказана ділянка дроги не освітлювалася, пішохід не мав світлоповертальних елементів», – зазначають правоохоронці.

47-річного постраждалого жителя села Садки із відкритою черепно-мозковою травмою, травмами грудної клітки, живота й переломом ноги госпіталізували до реанімації. За його життя борються лікарі.

Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий. У пішохода відібрали біологічні зразки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.