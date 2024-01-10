В аварію потрапили вантажний бус та легковий автомобіль

Неподалік Чернівців 10 січня трапилася жахлива аварія. Легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажним бусом. Від удару в автівці затисло водійку, а вантажівка скотилася в урвище на узбіччі. Щоб визволити жінку з металоконструкцій очевидці викликали рятувальників.

ДТП трапилася після обіду в селі Тарашани Чернівецького району, повідомило Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області в середу, 10 січня.

Попередньо у водійки діагностовано множинні травми

«На автодорозі М-19 поблизу села Тарашани Тарашанської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. На місце було викликано працівників ДСНС. Рятувальники 14 пожежно-рятувальної частини, використовуючи спецінструменти, деблокували водійку, котру затиснуло в салоні легковика», – повідомили в ДСНС Буковини.

Потерпілу жінку працівники Служби порятунку передали до карети швидкої. Медики попередньо діагностували в постраждалої множинні травми тіла та голови. За медичною допомогою також звернулися водій та пасажир з іншого автомобіля.

Правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Наразі слідчі будуть з’ясовувати, хто саме спричинив аварію. У водіїв також відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові.