На місці події працюють усі необхідні служби

У середу, 10 січня, біля населеного пункту Чишки на автодорозі «Київ-Чоп» сталася ДТП з потерпілими. Обидві смуги перекриті для руху. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Біля населеного пункту Чишки на автодорозі “Київ-Чоп” сталася ДТП з потерпілими. Станом на 12-ту годину обидві смуги перекриті для руху», – йдеться у повідомленні поліції.

Заначається, що на місці події працюють усі необхідні служби.

У поліції не уточнили, які саме автомобілі потрапили у ДТП, однак на опублікованих фото видно, три розбиті легковики та автобус.

Відео Telegram-каналу «Реальний Львів»

О 12:35 патрульна поліція Львівщини повідомила, що на ділянці ДТП організували реверсний рух.