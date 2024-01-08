Найпроблемніші ділянки - це центр міста та об'їзна дорога

Від ранку 8 січня Тернопіль опинися в заторах через ожеледицю і снігову кашу на дорогах. Патрульні поліцейські реєстрували десятки дрібних ДТП без постраждалих. Жителі міста по годині чекали на громадський транспорт, щоб дістатися на роботу. В міській раді Тернополя ZAXID.NET повідомили, що через сильний снігопад роботи з очищення доріг та вулиць утруднилися, однак на шляхах працюють увесь наявний очисний транспорт.

Найпроблемніші ділянки в Тернополі – це центр міста, дорога на вул. Бережанській та об’їзна дорога. В центрі на вул. Руській, біля обласного театру актора та ляльки та міської дитячої поліклініки рух транспорту утруднений через ДТП та ожеледицю і снігову кашу на дорозі. Маршрутні таксі не могли піднятися вверх від дитячої поліклініки до перехрестя з вул. Руською. У деяких випадках пасажирам доводилося штовхати маршрутку, щоб вона поїхала.

Затор з тролейбусів та автобусів утворився на вул. Бережанській біля McDonald’s і вул. Гетьмана Мазепи. На цій ділянці дороги перебували щонайменше чотири одиниці громадського транспорту.

Ще одна проблемна ділянка – це об’їзна дорога Тернополя, яка проходить в межах громади. Біля «Білого замку» та кільці біля повороту на село Петриків утворився довжелезний затор. Вантажівки не можуть піднятися на гору, також є кілька ДТП. Однак, на відмінну від вулиць у місті, цю дорогу, яка є трасою міжнародного значення, обслуговують підприємства, які виграли тендери на утримання шляхів в зимовий період по всій області.

У міській раді Тернополя розповіли ZAXID.NET, що наразі комунальники активно розчищають дороги. На вулицях і шляхах міста працює 31 одиниця снігоочисної техніки. Затримки громадського транспорту пов’язані з аваріями.

«Весь транспорт, який зазвичай виїжджає на громадські маршрути в робочі дні, виїхав. Але у зв’язку з інтенсивним снігопадом в деяких районах вранці були проблеми. Зараз сніг припинився, частини нерозчищених доріг доприбирали, і наразі маршрутні таксі і тролейбуси курсують в звичному режимі», – повідомила ZAXID.NET речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

За інформацією патрульної поліції Тернопільщини, снігоприбиральні машини в місті супроводжують патрульні екіпажі. Це роблять для того, аби швидко прибрати дороги обласного центру.

«Інспектори відділу безпеки дорожнього руху працюють у посиленому режимі та цілодобово стежать за станом дорожнього покриття. У разі виникнення ускладнень руху викликають на місце дорожні служби. Через сильний сніг у нашому місті працює снігоприбиральна техніка, яку супроводжують екіпажі патрульної поліції», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини в понеділок, 8 січня.

Додамо, що синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Сильний вітер, снігопади та пониження температури до 20 °С морозу. В міській раді також закликають водіїв прибрати свої автомобіля з вулиць, це доволить пократищити прибиранян міських доріг.