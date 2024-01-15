На момент аварії в автомобілі перебували четверо людей, один пасажир загинув

На Хмельниччині п’яний водій BMW X5 спричинив аварію, внаслідок якої загинув 28-річний чоловік. Також у ДТП постраждали троє людей, включно з винуватцем.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась в ніч на 14 січня неподалік села Іванівка Улашанівської громади Шепетівського району (орієнтовно за 15 км від Славути).

«24-річний водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет. Внаслідок аварії 28-річний пасажир BMW Х5 від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Водій та ще дві його пасажирки отримали травми. Пасажирів затиснуло у салоні, вибратися їм допомагали рятувальники. Як саме це відбувалось, видно на відео з місця аварії, яке оприлюднили надзвичайники.

Як з’ясували слідчі, у крові водія на момент аварії було 1,2 проміле алкоголю. Це в шість разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,3 проміле. Чоловіка затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.