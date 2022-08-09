Поліцейські оперативно затримали підозрюваного

У Золочівському районі на Львівщині затримали 61-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 22-річного односельчанина. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого один вдарив іншого кухонним ножем у груди.

Як повідомила 9 серпня прес-служба поліції Львівщини, 8 серпня близько опівночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Золочівського району про те, що поблизу свого подвір’я на дорозі вона виявила тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

«Правоохоронці встановили особу загиблого – 22-річного мешканця села. Встановлено, що того дня у загиблого виник конфлікт з 61-річним господарем дачного господарства, розташованого у селі, під час якого старший завдав молодшому удару кухонним ножем у ділянку грудей. Від отриманих травм поранений помер», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що вбивство трапилося у Старому Милятині. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного, і невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Причини конфлікту між чоловіками правоохоронці ще встановлюють, офіційну підозру затриманому поки що не оголосили. За умисне вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.