Онкохірурги Андрій Лукашенко, Роман Бойко і Богдан Матусяк оперують пацієнта

Хірурги проктологічного відділення Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру спільно з онкологом-хірургом, заступником директора з наукової роботи Національного іститутут раку Андрієм Лукашенком провели дві операції під одним наркозом 61-річному мешканцю Львівщини: одночасно видалили пухлину сигмовидної кишки та провели резекцію метастатично ураженої печінки.

У чоловіка, повідомили в онкоцентрі, у серпні минулого року діагностували онкологічне захворювання сигмовидної кишки з метастатичним ураженням печінки. Це була IV стадія раку, при якій лікування займає щонайменше півроку. Після необхідних обстежень, мультидисциплінарна комісія онкоцентру розробила для пацієнта індивідуальний план лікування. Він отримав курс неоад’ювантної хіміотерапії, пухлина та метастаз зменшились в об’ємі, що дозволило хірургам провести хірургічне втручання.

Оперували хворого лапароскопічним методом, не розрізаючи черевної порожнини. До проблемного місця дісталися через кілька невеликих проколів.

«Лапароскопія – це метод, який дозволяє пацієнту швидше відновлюватись. Через 12-18 годин після операції він вже не почувається прооперованим, бо не відчуває того, що ми зробили з печінкою чи кишківником. Ці органи не мають такої кількості больових і тактильних рецепторів, як наша черевна стінка, шкіра. Якщо ми мінімізуємо травму, то за якістю післяопераційного перебування і за швидкістю відновлення таке оперативне втручання є набагато кращим», – пояснив Андрій Лукашенко.

Щоб зменшити навантаження на організм пацієнта та дозволити йому уникнути ще однієї передопераційної підготовки, хірурги два оперативні втручання провели одночасно (симультанно).

«Ми обрали таку стратегію, щоб за один наркоз вирішити для пацієнта всі хірургічні питання. Звісно, ми робимо симультанні операції лише тоді, коли це можливо, перш за все – безпечно для пацієнта», – додав Андрій Лукашенко.

Симультанна операція тривала 4 години і минула успішно. Пацієнт почувається добре і вже готується до виписки з лікарні.