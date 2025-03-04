Чоловіка затримали незадовго після повідомлення про псевдозамінування

Поліція та СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю державної установи у центрі Львова. На час перевірки будівлі довелось евакуювати персонал та відвідувачів, однак небезпечних предметів не виявили.

Як повідомили у поліції, у понеділок, 3 березня, невідомий чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив, що хоче підірвати будівлю державної установи в центрі Львова. Під час огляду будівлі поліцейські та вибухотехніки небезпечних предметів не виявили.

«Це призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного об’єкта, так як було евакуйовано персонал та відвідувачів установи. Крім цього, спричинило безпідставне відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки такого повідомлення», – повдомили в прокуратурі.

Слідчі встановили, що псевдомінувальником виявився 64-річний мешканець Київської області. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) ККУ. За вчинене йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.