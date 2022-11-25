У п’ятницю, 25 листопада, на Львівщині запровадили всі типи аварійних та погодинних відключень електроенергії. Загалом без електроенергії залишились 70% споживачів.

Як повідомили у «Львівобленерго», електроенергію отримують лише 30% від усіх споживачів Львівської області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що через російські обстріли підстанцій енергетики не можуть одночасно подати електроенергію всім абонентам.

«Це пов’язано з тим, що область отримує живлення в обхід підстанції, яку вразили ворожі ракети. За тимчасовими схемами енергетики не можуть одночасно подати електроенергію всім абонентам. Якщо так зробити, знеструмить всю область», – повідомив Максим Козицький.

Анонсовані раніше графіки погодинних відключень наразі не застосовуються. Актуальну інформацію щодо відключень можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

Зазначимо, що у Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання.