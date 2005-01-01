75-річний львів’янин загинув внаслідок падіння з сьомого поверху

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 12:567560

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У Львові на вул. Шевченка з вікна випав 75-річний чоловік, який від отриманих травм помер на місці. Подія трапилась близько 6:50 у понеділок, 18 червня, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«У Шевченківський відділ поліції 18 червня близько 6:50 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Шевченка у Львові з вікна випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці події», - мовиться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські встановили, що загиблий – 75-річний львів’янин, який випав з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «самогубство») Кримінального кодексу України. Поліцейські наразі встановлюють обставини події.

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