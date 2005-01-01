37-річний мешканець Трускавця викинувся з шостого поверху місцевої лікарні

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 13:458800

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37-річний мешканець Трускавця викинувся з шостого поверху місцевої лікарні
фото з сайту Трускавецької міської лікарні
Чоловік перебував на стаціонарному лікуванні

У неділю, 17 червня, з вікна шостого поверху міської лікарні м. Трускавця вистрибнув чоловік.

За інформацією поліції, повідомлення про смерть людини внаслідок падіння з висоти надійшло до правоохоронців близько 9:00. Загиблим виявився місцевий мешканець 1981 р.н.

Він був пацієнтом лікарні і перебував у медичному закладі на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

За фактом події відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою – самогубство.

Місцеве видання «ДНК» повідомляє, що перед самогубством чоловік зателефонував дружині і матері, щоб попрощатися. У нього залишився 11-річний син. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

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