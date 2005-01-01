Чоловік у Луцьку вистрибнув з шостого поверху будинку після сварки з сусідкою

Постраждалого забрала швидка, нині він в реанімації

У Луцьку чоловік випав з вікна шостого поверху. Пригода сталася у неділю, 17 червня в обідню пору, пише «Волинь24».



На місце події прибула карета швидкої і забрала потерпілого до Луцької міської клінічної лікарні. Як повідомили медики, стан потерпілого – важкий, його поклали у реанімацію.

Чоловік намагався вкоротити собі віку, вистрибнувши з вікна, фото «Волинь24»

У поліції розповіли, що чоловікові 31 рік. Він вистрибнув з вікна, бо посварився з сусідкою. Чи був він напідпитку – невідомо.

Його сусідка Оксана Корець розповіла, що чоловік часто випивав і сварився з мамою. У неділю жінка почула гуркіт. Чоловік спершу розтрощив відро на спільній кухні, після чого почав гримати у двері. Жінка злякалась і не відчинила. Тоді чоловік і вистрибнув з вікна.