66-річний пацієнт 8-ї лікарні Львова розбився на смерть після падіння з п’ятого поверху

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:1612980

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У неділю, 17 червня, з п’ятого поверху 8-ї міської клінічної лікарні Львова, що на вул. Навроцького, впав 66-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

До правоохоронців приблизно о 05:00 надійшла інформація від медиків про падіння чоловіка з вікна лікарні. Унаслідок завданих травм він помер на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Заступник головного лікаря 8-ї лікарні Ігор Стояновський сказав ZAXID.NET, що пацієнт був мешканцем Львова та перебував у лікарні два дні. Він викинувся з вікна палати кардіологічного відділення. За цим фактом у лікарні проводять перевірку.

Нагадаємо, що протягом двох тижнів це вже третій нещасний випадок у лікарнях Львівщини. Зокрема, 17 червня у Трускавці 37-річний чоловік викинувся з шостого поверху лікарні, а 12 червня з вікна львівської комунальної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги викинувся 81-річний чоловік.

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