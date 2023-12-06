Обмеження проїзду триватимуть 5 годни

Через випробування навантаження на міст через річку Дністер 7 грудня тимчасово призупинять рух між Чернівецькою та Тернопільською областю. Спеціальними пристроями дорожники перевірятимуть міцність штучної споруди, одночасне навантаження, яке вона може витримати.

Перевірку моста у селі Звенячин, який з’єднує дві області, проводитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. У зв'язку з цим проїзд мостовою конструкцією буде обмежений.

Транспорт рухатиметься з наступними інтервалами: 30 хвилин буде повне зупинення руху, а 30 хвилин дорожники забезпечать проїзд для всіх автомобілів. Наступні 30 хвилин – знову зупинять повністю рух. Така система проїзду триватиме до 15:00.

У ці відрізки часу фахівці «Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені М.П. Шульгіна» проведуть роботи на мості, зокрема динамічне та статичне випробування конструкцій штучної споруди. За допомогою спеціального обладнання буде зібрана інформація про стан моста, дані про конструкції споруди і чи вони відповідають проектним параметрам. Після завершення усіх випробувань буде сформовано детальний звіт з остаточними висновками про вантажність моста, а рух – відновлять.