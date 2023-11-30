Переправа пролягає над річкою Вижівка в селищі Стара Вижівка

На Волині будівельники завершили ремонт 54-метрового мосту у селищі Стара Вижівка, який до цього не лагодили майже півстоліття. Наразі це найдовша споруда на автодорогах області, яку полагодили цьогоріч.

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волині, мосту вже 45 років, і з моменту зведення його жодного разу масштабно не ремонтували. За цей час він суттєво зруйнувався та став небезпечний для автотранспорту, а саме цією автодорогою пролягає найкоротший маршрут зі Старої Вижівки до Ковеля та Луцька.

Відтак капітальний ремонт стартував у серпні. Мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли до снігопадів.

«Будівельники відремонтували опори, влаштували монолітні залізобетонні накладні плити, гідроізоляцію, відновили конструкції, влаштували водовідведення, тротуари, пішохідні доріжки, відновили дорожнє покриття, нанесли розмітку та зробили огородження. Тепер маршрут до районного та обласного центрів став безпечнішим», – йдеться у повідомленні.

Судячи з інформації на сайті Prozorro, ремонт мосту обійшовся в 17,9 млн грн. Роботи виконувало підприємство «РПБ-Транс-Мост», зареєстроване у селі Ратнів Луцького району.