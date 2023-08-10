Рух переправою наразі можливий лише лівою смугою в обох напрямках

На Волині дорожники розпочали ремонт 54-метрового мосту через річку Вижівка. Переправу збудували ще в 1978 році і відтоді капітально не ремонтували.

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волині, ремонтні роботи розпочались на переправі в селищі Стара Вижівка, на автодорозі Т-03-10 «Стара Вижівка–Буцин–/М-19/».

«Плануємо відремонтувати опори, влаштувати монолiтні залiзобетонні накладні плити, гідроізоляцію, деформаційні шви, провести відновлення та захист конструкцій мосту, влаштувати систему водовідведення, укласти тротуарні консолі, а також пішохідні доріжки на підходах до мосту, відновити дорожнє покриття і нанести розмітку», – йдеться у повідомленні.

Рух транспорту наразі організовано лівою смугою шляху в обох напрямках, тож водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту.

Додамо, що міст у селищі Стара Вижівка був споруджений із залізобетону у 1978 році і відтоді не ремонтувався.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури додають, що наразі на території Волині ремонтують ще дві переправи у Луцькому районі: в селі Журавники, що на трасі «Львів–Луцьк» та біля села Шклинь на дорозі регіонального значення.