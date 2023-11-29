Міст відремонтують за 41,5 млн грн

На Буковині капітально відремонтують міст через річку Котовець, яким можна доїхати до прикордонного пункту «Порубне-Сірет». Вартість ремонту попередньо становить понад 41,5 мільйона гривень. Конструкції 90 років і її частково ремонтували в 2008 році.

Міст розташований у межах села Опришени Глибоцької громади Чернівецького району. Конструкція входить до міжнародної дорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Це єдина міжнародна дорога в області, і з початком повномасштабного вторгнення на ній збільшився транспортний потік, відповідно навантаження на міст зросло в рази, повідомило «Суспільне. Чернівці».

В Чернівецькій обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що конструкцію збудували у 1931 році, а її протяжність становить 12,5 метра. У 2008 році міст частково реконструювали. В той рік відбувся сильний паводок, і вода з річки Котовець пошкодила опори конструкції. Міст був визнаний аварійним, адже він не міг витримувати великі навантаження. Тому дорожникам довелося його ремонтувати, що відновити нормальне транспортне сполучення до українсько-румунського кордону.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, капітальний ремонт моста в селі Опришени розпочнуть наступного року. 7 листопада на платформі Prozorro оголосили тендер. Попередня вартість робіт становила майже 43 мільйони гривень.

У відкритих торгах взяло участь лише одне підприємство «ПБС», яке зареєстроване в Івано-Франківську. Фірма запропонувала провести ремонт за понад 41,5 мільйона гривень. Згідно з технічним завданням, підрядник має встелити мостове полотно, змонтувати арку та провести гільзування простору під мостом. Облаштувати вихідний та вхідний портали, укріпити русло річки та підходи до мосту. Зробити водовідвідні лотки, дренаж, а також облаштувати огородження, тротуари й нанести розмітку. Планується, що завершитися ремонт моста мав би до кінця 2024 року.