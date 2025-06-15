У багатьох культурах вважається, що певні види здатні притягувати в дім удачу

Кімнатні рослини можуть бути не лише прикрасою оселі, а й потужними провідниками позитивної енергетики. У багатьох культурах вважається, що певні види здатні притягувати в дім удачу, добробут і навіть багатство. «24 Канал» пише про сім кімнатних рослин, які традиційно пов’язують із залученням фінансової стабільності, щастя та гармонії. Якщо ви не вірите в ці забобони, кожна з цих рослин все одно стане гарною окрасою вашого дому.

Товстянка (грошове дерево)

Цей сукулент вважається символом матеріального добробуту. Його округлі листочки нагадують монетки, тому товстянку часто тримають у зоні багатства. Найкраще вона почуватиметься при яскравому, але розсіяному світлі (не менше 6 годин на день).

Орхідея

Витончені орхідеї не лише прикрашають інтер’єр, а й асоціюються з любов’ю, вишуканістю та щастям. Вважається, що догляд за ними вчить терпінню, яке згодом винагороджується. Орхідеї мають різні вимоги до світла, залежно від виду, тож важливо дізнатися потреби конкретного сорту.

Евкаліпт (срібне доларове дерево)

Його сріблясте листя схоже на монети – саме тому евкаліпт пов’язують із фінансовою стабільністю. А ще він наповнює простір приємним, лікувальним ароматом. Щоб рослина почувалася добре, забезпечте їй щонайменше 6 годин прямого сонця щодня.

Цитрусові дерева

Мініатюрні лимони чи апельсини на підвіконні – це не лише красиво, а й символічно. Цитрусові здавна вважаються ознакою щедрості, достатку й успіху. Для плодоношення їм потрібне яскраве світло вдень та темрява вночі.

Лаванда

Ця ароматна рослина не тільки створює затишок і розслаблює, а й очищує енергетику в домі. Лаванда любить сонце та легкий, добре дренований ґрунт. Щоб вона квітла довго й рясно, ґрунт слід підтримувати злегка вологим.

Зміїна рослина (сансевієрія)

Символ захисту й сили. Її вважають талісманом удачі, який ще й покращує якість повітря. Сансевієрія невибаглива: ґрунт має бути помірно вологим із можливістю повного просихання між поливами. Добре росте як при яскравому світлі, так і в напівтіні.

Плющ

Вважається, що ця витка рослина приносить удачу та щастя, створюючи у просторі гармонійну атмосферу. Для доброго росту йому потрібне непряме світло та легкий, водопроникний ґрунт. Полив – після просихання верхнього шару землі.