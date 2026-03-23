Поліпшити здоров'я мозку допоможуть продукти. які легко включити у раціон

Є продукти, які можуть суттєво підтримати роботу мозку, покращити концентрацію та настрій, а також сприяти кращому довгостроковому когнітивному здоровʼю. І йдеться не про якісь чудодійні продукти чи добавки. Справжній секрет здоров’я мозку, кажуть експерти з харчування, набагато простіший. І він криється у доступних продуктах.

Дієтологиня-нутриціологиня Дон Джексон Блатнер і дієтологиня Мелані Г. Мерфі Ріхтер назвали Marta Stewart сім продуктів, які легко можна включити у раціон.

Найкращі продукти для поліпшення роботи мозку

Ягоди

«Барвисті рослини, такі як ягоди та листові зелені овочі, містять антиоксиданти, які допомагають захистити клітини мозку від оксидативного стресу. Антиоксиданти також підтримують здоровий кровотік до мозку, що є важливим фактором для пам’яті та когнітивних функцій», – каже Дон Джексон Блатнер.

Спробуйте додавати різні ягоди в йогурт, смузі, посипати ними вівсянку, сир.

Листова зелень

Шпинат, капуста кале, рукола та інша листова зелень регулярно згадуються в дослідженнях здорового когнітивного старіння. Вони багаті на фолат, вітамін К, антиоксиданти, які підтримують функцію мозку з часом.

«Пігменти, які надають рослинам їхнього кольору, часто є потужними антиоксидантами, що допомагають захистити клітини мозку та підтримують здоровий кровообіг у мозку», – пояснює Мелані Г. Мерфі Ріхтер.

Додавання жмені зелені до салатів, смузі або яєць може швидко збільшити ваше споживання.

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось, сардини є одними з найбагатших джерел омега-3 жирних кислот, особливо ДКГ.

«Ці жири допомагають підтримувати структуру та плинність мембран клітин мозку, щоб нейрони могли ефективно спілкуватися», – каже Мелані Г. Мерфі Ріхтер.

Дон Джексон Блатнер додає, що жирна риба містить ДГК, омега-3 жирну кислоту, яка підтримує структуру мозку та когнітивні функції. Експертки рекомендують вживати жирну рибу принаймні кілька разів на тиждень.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння мають потужне поєднання корисних жирів, клітковини, мінералів та антиоксидантів.

«Горіхи та насіння займають високе місце у списку корисних для мозку продуктів. Вони забезпечують корисні жири, мінерали та антиоксиданти, які підтримують функцію мозку», – каже Ріхтер.

Волоські горіхи містять рослинні омега-3 жири та поліфеноли, а насіння льону, гарбуза, насіння чіа містять клітковину та ключові мінерали, що беруть участь у виробленні нейромедіаторів. Невелика жменя стане легкою закускою або хрусткою добавкою до йогурту, салатів.

Квасоля та сочевиця

Вони містять рослинний білок, клітковину та вітаміни групи В – поживні речовини, які підтримують вироблення нейромедіаторів і допомагають регулювати рівень гомоцистеїну, підвищений рівень якого повʼязаний зі зниженням когнітивних функцій.

Блатнер включає квасолю та сочевицю до свого короткого списку продуктів для мозку, зазначаючи, що вони допомагають постачати амінокислоти, необхідні для вироблення нейромедіаторів, що відповідають за концентрацію уваги та настрій.

Ферментовані продукти

Йогурт, кефір, кімчі, квашена капуста підтримують те, що дедалі більше визнається центральним для здоровʼя мозку: кишковий мікробіом.

Кишкові мікроби виробляють сполуки, які впливають на запалення, нейромедіатори та настрій. Це одна з причин, чому експертки з харчування закликають людей регулярно включати в раціон ферментовані продукти.

«Коли ви живите мікробіом, ви опосередковано підтримуєте і мозок», – каже Блатнер.

Оливкова олія

Оливкова олія є основним джерелом корисних жирів і поліфенолів. Корисні жири підтримують структуру та комунікацію клітин мозку, каже Блатнер, що робить їх ключовим компонентом дієт, що підтримують роботу мозку.

Ріхтер додає, що поєднання здорових жирів із клітковиною та білком може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові – фактор, який дуже впливає на ясність розуму.

«Коли рівень цукру в крові швидко підвищується, а потім падає, люди часто відчувають це як затуманення мозку, дратівливість, втому або труднощі з концентрацією уваги», – каже вона.

Використання оливкової олії в заправках для салатів, тушкованих овочів, або приготуванні їжі може допомогти підтримувати стабільнішу енергію для мозку.

Що ще впливає на здоров’я мозку

Хоча ці продукти окремо пропонують потужні поживні речовини, експерти наголошують, що найважливіше – це стабільність.

«Часто найбільші покращення здоров’я мозку відбуваються завдяки невеликим, послідовним змінам, а не кардинальному перетворенню.Коли люди починають більш цілеспрямовано підживлювати як мікробіом, так і мозок, вони часто досить швидко помічають покращення концентрації уваги, настрою та загальної ясності розуму», – каже Ріхтер.

Також варто пам’ятати, що мозок не працює ізольовано від решти тіла. Кишківник і мозок постійно спілкуються, каже Ріхтер. Кишкові мікроби виробляють сполуки, які впливають на запалення, нейромедіатори і навіть настрій, що є однією з причин, чому дієти, багаті на клітковину та ферментованими продуктами, можуть підтримувати когнітивне здоров’я.

«Разом ці продукти забезпечують поживні речовини, які неодноразово зʼявляються в дослідженнях здоровʼя мозку, включаючи омега-3 жири, вітаміни групи В, поліфеноли та холінові сполуки, повʼязані з памʼяттю, концентрацією уваги та довгостроковим когнітивним здоровʼям», – наголошують авторки статті.