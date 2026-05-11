Цьогоріч у Хмельницькій інфекційній лікарні зафіксували два випадки хантавірусної хвороби. Обох пацієнтів вдалося успішно вилікувати. Про це у понеділок, 11 травня, розповіла лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар.

За її словами, обидва випадки були лабораторно підтверджені, а перебіг захворювання у пацієнтів був середньо-важким.

«Перший пацієнт мав прояви гострої геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Інший випадок проявлявся ураженням печінки, висипкою та лихоманкою. Наразі вони успішно вилікувані та виписані», – зазначила Вікторія Бондар.

У медзакладі додали, що хантавірус – це група вірусів, переносниками яких є гризуни. Деякі форми інфекції можуть мати легкий перебіг, інші – становити загрозу для життя.

На початку травня 2026 року резонансу набула історія про спалах штаму хантавірусу Andes на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Судно перевозило близько 150 людей, серед яких були й п’ятеро українців. Наразі відомо про вісім випадків зараження, троє пасажирів померли.

Штам Andes є єдиним відомим типом хантавірусу, який у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини – зазвичай під час тривалого тісного контакту.

У ВООЗ заявили, що ризик поширення інфекції за межами корабля залишається низьким. Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреєсус 7 травня назвав спалах «серйозним інцидентом», однак зазначив, що ризик для громадського здоров’я оцінюють як низький.

Щоб уберегтися від хантавірусної інфекції, медики радять бути обережними під час прибирання старих або занедбаних приміщень, де можуть перебувати гризуни. Фахівці рекомендують проводити вологе прибирання з антисептиками, працювати в рукавичках, не здіймати пил, а продукти зберігати у герметичних контейнерах.