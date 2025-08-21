Літо – найкращий час, щоб скористатися методом живцювання

Красиві рослини – це, звичайно, задоволення для очей, але такі покупки часто б’ють по гаманцю. Якщо ви маєте сад і хочете наповнити його квітами й кущами, не потрібно витрачати всі гроші в садових центрах. Саме живцювання може стати ідеальним способом здобути улюбленців без зайвих витрат. Які квіти ще можна посадити до осені і як це правильно зробити за допомогою живцювання, пише ТСН.

Літо – найкращий час, щоб скористатися цим методом. У період активного зростання багато рослин легко випускають корінці з нових живців, які швидко приживаються. Хоча не всі культури однаково добре піддаються літньому живцюванню, існує достатньо сортів, які можна легко вкоренити до початку осені.

Які рослини найкраще вкорінюються влітку

Лаванда

Для живцювання обирайте зелені, нецвітучі стебла: такі живці швидше вкорінюються. Уже за кілька тижнів ви зможете спостерігати появу корінців.

Розмарин

Обирайте молоді, але вже напівздерев’янілі пагони. Помістіть живці у вологий субстрат – і через декілька тижнів з’явиться нова рослина.

Колеус

Яскрава листяна культура, яку часто вирощують як однорічну, може пережити зиму в приміщенні. Просто зріжте кілька живців, укорініть їх і залиште до весни в горщиках. Колеус швидко пускає коріння, тож нові рослини не змусять довго чекати.

Герань

Її зазвичай викидають після перших заморозків, та цього легко уникнути. Якщо взяти живці влітку, укоренити їх і зберегти взимку в теплому місці, навесні ви матимете нові квітучі рослини без зайвих витрат.

Шавлія

Цей пряний багаторічник із високими квітковими колосками не лише прикрашає клумбу, а й приваблює бджіл та метеликів. Шавлія чудово розмножується живцями як навесні з м’яких стебел, так і влітку з напівздерев’янілих пагонів. Нові кущики легко укорінюються й швидко нарощують зелену масу.

Самшит

Влітку можна нарізати живці довжиною 10-15 см і вкорінити їх у горщиках або теплиці. Процес утворення коріння займає більше часу, але результат того вартий, навесні ви отримаєте готові до висаджування компактні самшити.

Ескалонія

Цей декоративний чагарник із глянцевим листям і яскравими квітами краще розмножується в другій половині літа або на початку осені. Для живцювання оберіть неквітучі пагони довжиною близько 10-15 см. Посаджені у вологий субстрат, вони пускають коріння протягом 4-8 тижнів.

Як правильно зробити літні живці

Для трав’янистих рослин можна використовувати стеблові живці в будь-яку пору року, включно з літом. Для деревних – живці розрізняють за типом стебла:

м’яка деревина береться з нових пагонів навесні або на початку літа. Це найпростіший спосіб, найбільш вкорінюється легко;

напівтверда деревина ідеальна для літа, коли стебла уже більш зрілі, але ще не одерев’янілі; називається також напівстиглою деревиною;

тверда деревина – такі живці можна брати в період спокою рослин, вони беруться із зрілих, міцних стебел.

Практичні поради для вдалого вкорінення живців