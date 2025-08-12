Серпень ідеально підходить для висаджування багаторічників

Кінець літа – саме той момент, коли варто подумати про весняну красу вашого саду. Серпень ідеально підходить для висаджування багаторічників, які на наступний сезон порадують рясним цвітінням. Які квіти можна посадити зараз, пише «24 Канал».

Іриси

Ці витривалі квіти із насиченими кольорами, від білого до фіолетового, легко адаптуються до дренованих, поживних ґрунтів. Серпень – найкращий час для поділу кущів і перенесення їх на нове місце. Це дозволяє ірисам краще вкоренитися та активно рости з перших весняних днів.

Лілійники

Лілійники цінуються за свою невибагливість і різноманіття відтінків. Вони люблять сонце, але добре почуваються і в півтіні. Для них важливо, щоб ділянка отримувала щонайменше шість годин світла щодня. Висадка в серпні дає можливість рослинам прижитися до холодів, забезпечуючи рясне цвітіння вже наступної весни.

Півонії

Для півоній пізнє літо – оптимальний період посадки, особливо в регіонах із помірним кліматом. Вони потребують добре дренованого ґрунту і відкритого сонячного місця. Висаджуйте кореневища на відстані близько метра одне від одного, щоб кущі мали простір для росту. Якщо серпень видається надто спекотним, краще дочекатися вересня, коли спека спаде, а ґрунт залишиться теплим.