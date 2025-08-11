Обрізання відцвілих суцвіть – один із найпростіших та найефективніших способів продовжити цвітіння

Серпень – це не просто завершення літа, а й важливий період для садівників, які прагнуть зберегти цвітіння квітів якнайдовше. У цей час природа ще в розквіті, але потребує уваги й догляду. Обрізання відцвілих суцвіть – один із найпростіших та найефективніших способів продовжити цвітіння до осені. Які квіти варт обрізати для довшого цвітіння пише ТСН.

Чорнобривці

Щоб стимулювати нову хвилю цвітіння, регулярно видаляйте зів’ялі квіти. Якщо кущ виглядає ослабленим, укоротіть його приблизно на третину й підживіть, результат з’явиться швидко.

Цинія

Ці яскраві квіти добре реагують на обрізання. Видаляйте засохлі головки разом із частиною стебла, обрізаючи вище найближчого листового вузла. Така процедура не лише подовжить період цвітіння, а й сприятиме утворенню міцних квітконосів, які чудово підходять для букетів.

Петунія

Щоб рослина знову зацвіла пишно, у серпні видаліть усе відцвіле, підживіть і замульчуйте ґрунт. Це особливо актуально як для вазонів, так і для клумб.

Сальвія

Деякі види цієї рослини можуть цвісти кілька разів за сезон. Щоб підтримати активне цвітіння, обрізайте відцвілі частини вище здорового листя. За необхідності скоротіть стебла на третину і не забувайте про добрива, сальвія добре реагує на поживний ґрунт.

Герань

В кінці літа герань часто втрачає привабливість. Обрізка відцвілих пагонів до основи допоможе зберегти акуратну форму та стимулювати нове цвітіння. Регулярне видалення пожовклого листя та легке підживлення раз на два тижні також підуть на користь.

Ехінацея

Якщо ви хочете продовжити цвітіння, обрізайте зів’ялі листя та квіти. Але якщо важлива підтримка біорізноманіття або декоративність зимового саду, залиште кілька насіннєвих голівок. Вони стануть їжею для птахів і прикрасять ділянку взимку.

Троянди

Сорти з повторним цвітінням потребують серпневої обрізки. Зріз роблять трохи вище п’ятилопатевого листка, спрямованого назовні. Це підтримує правильну форму куща та стимулює нові пагони. Слідкуйте також за здоров’ям листя, у спекотну й вологу погоду зростає ризик грибкових хвороб, тож поливайте вранці й забезпечте кущам вентиляцію.