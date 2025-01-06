Коли жінці озвучили діагноз, вона почала планувати свій похорон

У 2023 році у Фей Луїз, яка живе у Західному Сассексі, діагностували рідкісну форму раку. Аби врятувати пацієнтку, лікарям довелося видалити вісім органів. Через деякий час після складної операції жінка повернулася на роботу авіадиспетчером в аеропорті Гетвік. Вона також займається благодійністю.

Навесні 2023 року у жінки виник біль, який вона пов'язувала із менструацією. Та під час УЗД у неї виявили кисти в яєчниках. Після операції, каже Фей, вона найбільше боялася «слова на Р». У неї діагностували псевдоміксому очеревини (перитонеальну псевдоміксому) – рідкісну форму злоякісної пухлини, яка викликає накопичення желеподібної субстанції у черевній порожнині, повідомила ВВС.

Фей Луїз зі своїм чоловіком та собакою. Фото BBC

Пухлина розірвалася, поширюючи ракові клітини по всьому тілу. І пацієнтці повідомили, що потрібна операція, яка передбачає видалення восьми органів.

Жінці видалили селезінку, жовчний міхур, апендикс, яєчники, матку, фаллопієві труби, пупок, великий і малий сальники, які з'єднують шлунок і дванадцятипалу кишку з іншими органами черевної порожнини, а також частину печінки. Крім того, лікарям довелося почистити її діафрагму і таз.

«Коли мені сказали, що не бачать ознак хвороби, це був найкращий подарунок на Різдво, який я будь-коли отримувала», – каже жінка.

Через деякий час після складної операції вона повідомила, що не має раку і навіть повертається до роботи авіадиспетчером в аеропорті Гетвік. Та кожного листопада жінці доведеться проходити контрольні обстеження.

«Очікування на результати перевірки тепер, на жаль, зроблять кожне наближення Різдва для мене або найщасливішим, або найсумнішим. Але доводиться просто йти вперед і не здаватися»,– каже Фей.

Жінка не лише повернулася на роботу. Вона також збирає кошти для програми вивчення раку у Британії, і навіть пробігла марафон у Брайтоні Race for life для збору коштів на благодійність.