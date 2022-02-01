Адміністраторці фастфуду присудили мінімальний штраф за порушення карантину

Івано-Франківський суд оштрафував адміністраторку закладу швидкого харчування Chicken Hut за порушення норм карантину. Під час «червоної» карантинної зони Христина Бойчук працювала з однією дозою вакцини, такі ж порушення перевірка виявила і в інших працівників фастфуду на вул. Бельведерській. Розглянувши матеріали справи суддя Іванна Ковалюк призначила адміністраторці штраф 17 тис. грн, крім якого жінка сплатить ще 496 грн судового збору.

Про рішення Івано-Франківського суду оштрафувати адміністраторку Chicken Hut за порушення карантину повідомив сайт «Курс». У матеріалах справи йдеться, що протокол про адміністративне правопорушення на неї склали 30 жовтня 2021, коли перевірка зафіксувала відсутність у Христини Бойчук та інших працівників закладу повного курсу вакцинації.

«В неї та обслуговуючого персоналу не було документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 (тільки одне щеплення), а також відсутній негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведений не більше як за 72 години. Натомість адміністраторкою не надано до суду жодних доказів на спростування обставин наведених у протоколі про адміністративне правопорушення складеного відносно неї», – йдеться у матеріалах справи.

Розглянувши матеріали справи суддя Іванна Ковалюк призначила адміністраторці мінімальний штраф 17 тис. грн за порушення ст.44-3 КУпАП (порушення правил карантину), крім цього жінка сплатить ще 496 грн судового збору. На рішення суду ще може бути подана апеляція.